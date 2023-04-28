Сайманов рассказал о своих компетенциях в «Ростове»

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, ныне занимающий пост вице-президента «Ростова», рассказал о своих полномочиях в новом клубе.

«Я участвовал в собрании клубов в качестве вице-президента «Ростова». Мои полномочия — селекция, да и всё то же самое, что было в «Рубине». Ну, кроме полномочий гендиректора», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Сайманов, занимавший должность в казанском клубе с апреля 2018 года, покинул клуб в январе 2023 года. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство. В 2017 году он вернулся в клуб — сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором.