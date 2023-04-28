Алдонин: плей-офф РПЛ — это интересно, сейчас самое время для реформ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможное изменение формата проведения чемпионата России по футболу.
«Надо понимать, что будут делать те команды, которые вылетят по ходу плей-офф. Нюансов много, поэтому необходимо всё ещё раз проработать. Чемпионат России с плей-офф — это интересно, но вопрос в том, что у одной команды отпуск может длиться один месяц, а у другой – четыре месяца. Это ерунда какая-то. Если и проводить реформы, то сейчас самое время. Без еврокубков нет смысла подстраиваться под единый европейский формат. Здравые идеи можно только приветствовать», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, в скором времени планируется обсуждение новой структуры чемпионата и Кубка России. Один из вариантов — проведение РПЛ в два круга, а после этого – проведение турнира между 1–4-м местами за чемпионский титул, между 5–12-м местами за участие в Суперкубке страны и между 13–16-м местами за сохранение прописки в элитном дивизионе.
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