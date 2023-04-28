Масалитин: в будущем появится игрок, который побьёт достижение Промеса

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил рекорд форварда «Спартака» Квинси Промеса, который сравнялся по количеству голов в Российской Премьер-Лиге с другими известными легионерами РПЛ. Нидерландец отметился забитым мячом в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:3). На счету Промеса стало 85 голов, как и у бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, и экс-форварда «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердара Азмуна.

«Кто сильнее из этой троицы? Наверное, каждый хорош по-своему. Они не одноплановые футболисты, поэтому выбрать среди них лучшего сложно. Но интересно другое — если бы из РПЛ не уезжали Азмун и Вагнер, то они бы Промеса опережали до сих пор. Думаю, там 100–120 голов было бы у них. Но рекорды на то и рекорды, чтобы их били. Это очень хорошо, что рекорды бьют. В будущем появится какой-то игрок, который побьёт уже достижение Промеса. Но было понятно, что Квинси этот рекорд побьёт — он лидер своей команды и стабильно забивает голы, это было даже предсказуемо», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес забил за «Спартак» 16 голов. В 25-м туре РПЛ московская команда встретится с «Ростовом».