«Челси» ещё не договорился с Почеттино

«Челси» и бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино пока не достигли соглашения в ходе переговоров о назначении аргентинского специалиста в лондонский клуб, сообщает Football London.

По данным источника, в понедельник стороны провели решающий раунд переговоров, по итогам которого стало окончательно понятно, что Почеттино — основной кандидат на роль главного тренера «Челси», остающейся вакантной после увольнения Грэма Поттера. Аргентинец договаривается с клубом сам, не прибегая к услугам агента.

Временно занимающий должность главного тренера лондонцев Фрэнк Лэмпард доработает текущий сезон до конца, после чего «Челси» возглавит Почеттино, который находится без работы после своего увольнения из «ПСЖ» прошлым летом. При Лэмпарде, пришедшем в клуб в начале апреля, «Челси» проиграл пять матчей подряд, забив в них только один гол.

На данный момент лондонская команда занимает 11-е место в турнирной таблице. Накануне синие лишились математических шансов закончить сезон-2022/2023 в зоне Лиги чемпионов.