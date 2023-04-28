Президент Ла Лиги рассказал, почему «Барселоне» будет непросто вернуть Месси

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«На сегодняшний день я считаю, что это будет непросто. Время ещё есть, но должен быть отток игроков, снижение заработной платы. Это должно быть, чтобы иметь возможность зарегистрировать Месси. И есть ещё один факт, которого мы не знаем, а именно зарплата Месси. Есть ещё много переменных. «Барселона» не похожа на «ПСЖ», у которого есть нефть и деньги, которые позволяют платить большую зарплату. «Барселона» должна уменьшить фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро, выпустите одних, чтобы другие могли войти. Из метро всё ещё должны выходить люди», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт работу над тем, чтобы вернуть аргентинского нападающего в клуб.

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