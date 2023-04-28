Мельников: формат Кубка России мне непонятен

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников оценил нынешний формат Фонбет Кубка России.

«Я ближе к концу турнира, кажется, разобрался, что к чему. На первых порах вообще мало что понимал. Кто-то проиграл, но не вылетел. Перешёл в другую группу. Снова играет. Но это уже не Кубок. Это турнир, который нужно назвать как-то по-другому. Потому что Кубок ассоциируется с системой, когда тот, кто проиграл, должен вылететь, а тот, кто выиграл, — пройти дальше. Так всегда было. Ну, если это Кубок. А этот турнир, который придумали, может, и хороший. Но не похож на кубковый.

Мне формат Кубка непонятен. Может, они так и задумали, чтобы к последнему матчу ещё было неясно, кто с кем встретится? Чтобы интрига была? Ну ладно. Главное, чтобы сами команды понимали эту систему. И не проиграли матч случайно, когда проигрывать уже нельзя. А вообще формат — запутанный. Надо подумать, как проводить Кубок на будущий сезон, чтобы он был похож на Кубок», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с «Уралом», а в финале Пути регионов «Краснодар» встретится с «Акроном». Матчи состоятся 3 мая. Проигравший в паре ЦСКА — «Урал» сыграет с победителем дуэли «Акрон» — «Краснодар», после чего пройдёт Суперфинал, в котором встретятся лучшие команды Пути РПЛ и Пути регионов.