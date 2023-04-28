Шевченко: я хотел бы увидеть «Милан» в финале Лиги чемпионов, это было бы мечтой для всех

Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко пожелал команде выйти в финал Лиги чемпионов.

«Определённо, «Милан» может повторить историю. Определяющим игроком могут стать Леау, Тонали или Жиру. В «Милане» есть игроки, которые очень хорошо себя чувствуют в этом сезоне. Брахим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон. Я хотел бы увидеть «Милан» в финале, это было бы мечтой для всех», — приводит слова Шевченко AllMilan.it.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Милан» встретится с «Интером». Первый матч между командами состоится 10 мая. Ответная встреча запланировала 16 мая.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».

«Милан» семь раз в истории побеждал в Лиге чемпионов. В последний раз это произошло в 2007 году.

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