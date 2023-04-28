Маркос Рохо: требовал у Сульшера ставить меня, а не Магуайра

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо вспомнил, как вступил в перепалку с Уле-Гуннаром Сульшером по поводу Гарри Магуайра.

«В тот год у меня всё было очень хорошо в Англии, я играл в Лиге Европы. Но я злился на тренера, потому что в Премьер-лиге играл Магуайр, вместо которого сейчас, слава богу, выпускают Мартинеса. Я пошёл к тренеру (Уле-Гуннару Сульшеру. — Прим. «Чемпионата») в офис и сказал: «Или выпускайте меня на поле, или отпустите». Я знал, что это неправильно, что он не ставит меня в состав.

Он ответил: «За него заплатили столько, что он должен играть, несмотря ни на что». А я сказал: «Вот же ##### сын! Ставь меня, если этот парень играет так каждое воскресенье», — цитирует защитника «Боки Хуниорс» TyC Sports.

Гарри Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году из «Лестера». Английский футболист стал самым дорогим защитником в истории, за него манкунианцы заплатили € 90 млн. Маркос Рохо покинул «Юнайтед» в 2021 году, перебравшись в «Боку Хуниорс».