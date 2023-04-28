Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заработала рекордную сумму от продажи билетов на матч женской Лиги чемпионов

«Барселона» заработала рекордную сумму от продажи билетов на матч женской Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» заработала рекордные 1,2 млн евро при продаже билетов на ответный полуфинальный матч женской Лиги чемпионов против «Челси», сообщает «Твиттер» RAC1. Игру на «Камп Ноу» посетило 72 262 человека.

Матч закончился вничью 1:1. В первой игре «Барселона» победила «Челси» в Лондоне со счётом 1:0. Таким образом, испанский клуб вышел в финал по итогам двух матчей.

В другом полуфинале играют немецкий «Вольфсбург» и английский «Арсенал». Первый матч в Германии закончился вничью 2:2. Ответный пройдёт в Лондоне 1 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе ПСВ в Эйндховене 3 июня. «Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов в 2021 году, обыграв в решающем поединке «Челси» (4:0). В прошлом сезона каталонская команда уступила в финале французскому «Лиону» (1:3).

Материалы по теме
«Челси» Абдуллиной сыграл вничью с «Барселоной» и вылетел из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023