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«Барселона» заработала рекордную сумму от продажи билетов на матч женской Лиги чемпионов

«Барселона» заработала рекордные 1,2 млн евро при продаже билетов на ответный полуфинальный матч женской Лиги чемпионов против «Челси», сообщает «Твиттер» RAC1. Игру на «Камп Ноу» посетило 72 262 человека.

Матч закончился вничью 1:1. В первой игре «Барселона» победила «Челси» в Лондоне со счётом 1:0. Таким образом, испанский клуб вышел в финал по итогам двух матчей.

В другом полуфинале играют немецкий «Вольфсбург» и английский «Арсенал». Первый матч в Германии закончился вничью 2:2. Ответный пройдёт в Лондоне 1 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе ПСВ в Эйндховене 3 июня. «Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов в 2021 году, обыграв в решающем поединке «Челси» (4:0). В прошлом сезона каталонская команда уступила в финале французскому «Лиону» (1:3).