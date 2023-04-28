Источник: Матч за Суперкубок России пройдёт в Казани

Матч за Суперкубок России сезона-2022/23 пройдёт в Казани, сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, игра состоится 15 июля на «Ак Барс Арене». Официально об этом решении объявят уже сегодня.

Прошлый розыгрыш Суперкубка страны пришёлся на Санкт-Петербург. Тогда игра составлялась на «Газпром Арене» и собрала порядка 56 тыс болельщиков. Это самая посещаемая игра на стадионе за прошедший год. Между собой сразились московский «Спартак» и «Зенит». Матч завершился победой питерцев со счётом 4:0. В том сезоне более посещаемой игрой стал только финал Кубка России обогнал Суперкубок по посещаемости. Игру всё того же «Спартака» с «Динамо» посетили 69 306 человек.

В текущем розыгрыше кубка остались только четыре команды. В финале Пути РПЛ путёвку в Суперфинал разыгрывают между собой ЦСКА и «Урал», а вот в Пути регионов сразятся «Краснодар» и «Акрон».