Балахнин: в РПЛ начинается меньше футбола и больше ожиданий пенальти

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о большом количестве назначенных пенальти в играх Российской Премьер-лиги.

«Это уже гипертрофировано. Начинается меньше футбола и больше ожиданий пенальти или ещё чего-то. Потому что суть футбола начинает сваливаться куда-то в сторону. Не игра сама важна, а как бы выжать из этого VAR. Всё высматривают, высасывают из каждого момента. По определению, если ты любой момент будешь высасывать, ты всегда найдёшь. Угловой, допустим, там, где есть скопление футболистов, там всегда будут какие-то захваты и придержки. Всё это как бы сказать… Наверное, если хочет человек найти, он найдёт, потому что он заинтересован. Была игра «Ростов» — «Урал», он свистит явно на пенальти, но в том моменте не было его, так нашли другой пенальти! В этом же моменте, но другой! Это ищется, разыскивается и высасывается!» – приводит слова Балахнина «Евро-футбол.Ру».