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Агент Малкома и Клаудиньо оценил шансы клиентов покинуть «Зенит» летом

Агент Малкома и Клаудиньо оценил шансы клиентов покинуть «Зенит» летом
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, оценил шансы клиентов переехать в европейский чемпионат…

«Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить», — приводит слова Гарсии Metaratings.

26-летний Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 30 игр за петербуржцев во всех турнирах, 21 забитый гол и девять результативных передач.

26-летний Клаудиньо играет за команду с августа 2021-го. В текущем сезоне он провел 26 встреч, забил три мяча и сделал десять голевых пасов.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита». Ранее сообщали, что игроки могут начать выступать за сборную России

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