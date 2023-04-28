Агент Малкома и Клаудиньо оценил шансы клиентов покинуть «Зенит» летом

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, оценил шансы клиентов переехать в европейский чемпионат…
«Посмотрим на «Зенит» в концовке чемпионата России, пока не время об этом говорить», — приводит слова Гарсии Metaratings.
26-летний Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 30 игр за петербуржцев во всех турнирах, 21 забитый гол и девять результативных передач.
26-летний Клаудиньо играет за команду с августа 2021-го. В текущем сезоне он провел 26 встреч, забил три мяча и сделал десять голевых пасов.
24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита». Ранее сообщали, что игроки могут начать выступать за сборную России
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