«Без доверия тяжело работать». Олич высказался о периоде в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал свой период работы в столичном клубе.

«За три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с президентом Гинером. Это было через 7–10 дней после моего назначения. Это было один раз, всего одну минуту. Каждому тренеру важно доверие, без него очень тяжело работать. Ни один человек не может работать один, ему всегда нужна помощь. Я понимаю, что человек не может работать сам, но когда вы приглашаете тренера, разве он не должен строить свой футбол? Конечно, когда я пришёл, я хотел что‑то поменять, сделать по‑своему. Как, например, в работе по физподготовке, которой занимался Райланд Морганс. Но я не хочу сказать, что он плохой, нет. Если тренер приезжает, то он хочет строить свой футбол. И это нормально. Отмечу, что я никогда не говорил, что могу всё сам. Это не тот случай», – приводит слова Олича «Матч ТВ».