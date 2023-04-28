Дмитрий Кузнецов оценил риски ЦСКА в связи с возможным уходом Хорхе Карраскаля

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход вингера Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Если у Карраскаля есть предложение выгоднее, чем даёт ему ЦСКА, то, конечно, надо уходить. Хорхе последнее время мало играет, и без него справлялись. Не считаю, что он станет какой-то потерей для армейцев.

Кто его тогда заменит? Ермаков, Обляков. У ЦСКА группа атаки нормальная. Ермакова уже подпускали, он полноценный игрок основного состава, Носкова ещё подпускают сейчас. Есть кому играть. В центре играют Мендес, Зделар, Кучаев. Думаю, на следующий год подберут ещё кого-то. Уход Карраскаля не станет проблемой», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл 29 матчей за ЦСКА, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.