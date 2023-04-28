Евгений Гинер объяснил, почему в магазине ЦСКА нет футболки с его фамилией

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает себя легендой клуба, потому что является не футболистом, а функционером.

«Почему в фан‑шопе ЦСКА нет футболки с фамилией Гинер? Гинер — функционер. Почему там должна быть футболка с моей фамилией?

Я легенда? Нет, я функционер. Я не заслужил футболку. Кратко расскажу. Когда я был уже не совсем ребёнком, нас из молодёжных заводских команд, лучших игроков, собрал в «Металлист» Евгений Филиппович Лемешко. Кого он считал лучшим — в молодёжную команду «Металлиста». Я там пробыл, наверное, две недели. Боюсь соврать, плюс‑минус. Может, мне не повезло и со мной пришло пять будущих членов сборной СССР. Но я понял, что могу подавать им мячи. Я снял футболку и ушёл дальше заниматься боксом и автоспортом», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».