Агент Вагнера Лава ответил Гинеру, который высказался против агентов футболистов

Агент Эвандро Ферейра, представляющий интересы бывшего бразильского нападающего ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера про агентов.
«Мне приятно, что президент Евгений Гинер привёл меня в качестве исключения в вопросе квалификации и необходимости агентов в мировом футболе. В наши дни ФИФА проводит постоянные тестирования, требует обязательного знания сразу трёх языков — английского, испанского и французского. На мой взгляд, то, что пытается внедрить ФИФА, не может определить, достоин ли человек быть агентом футболиста или представителем в другом виде спорта. Это определяет только доверие, как в моём случае с Вагнером и другими футболистами. У нас долголетняя история знакомства и сотрудничества.
Евгений Гинер и представители других клубов должны понять, что до того, как футболист попадёт в топ-клуб, ему предстоит пройти через маленьких агентов, которые усердно работают, чтобы обеспечить необходимую поддержку своим клиентам, уделить максимум внимания развитию их талантов. Подчеркну, что здесь важную роль играют в том числе и тренеры футбольных академий. На мой взгляд, мелкие предприниматели имеют право быть футбольными агентами, но ФИФА хочет так или иначе отобрать это право, навязывая ненужные требования», – приводит слова Ферейры Metaratings.
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