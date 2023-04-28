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Агент Вагнера Лава ответил Гинеру, который высказался против агентов футболистов

Агент Вагнера Лава ответил Гинеру, который высказался против агентов футболистов
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Агент Эвандро Ферейра, представляющий интересы бывшего бразильского нападающего ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера про агентов.

«Мне приятно, что президент Евгений Гинер привёл меня в качестве исключения в вопросе квалификации и необходимости агентов в мировом футболе. В наши дни ФИФА проводит постоянные тестирования, требует обязательного знания сразу трёх языков — английского, испанского и французского. На мой взгляд, то, что пытается внедрить ФИФА, не может определить, достоин ли человек быть агентом футболиста или представителем в другом виде спорта. Это определяет только доверие, как в моём случае с Вагнером и другими футболистами. У нас долголетняя история знакомства и сотрудничества.

Евгений Гинер и представители других клубов должны понять, что до того, как футболист попадёт в топ-клуб, ему предстоит пройти через маленьких агентов, которые усердно работают, чтобы обеспечить необходимую поддержку своим клиентам, уделить максимум внимания развитию их талантов. Подчеркну, что здесь важную роль играют в том числе и тренеры футбольных академий. На мой взгляд, мелкие предприниматели имеют право быть футбольными агентами, но ФИФА хочет так или иначе отобрать это право, навязывая ненужные требования», – приводит слова Ферейры Metaratings.

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