Новые подробности скандала Ничушкина, очередное поражение «Рейнджерс». Главное к утру

В номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина была найдена пьяная девушка, «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе с российским нападающим Артемием Панариным потерпел третье поражение подряд в серии с «Нью-Джерси Дэвилз», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. В номере Ничушкина была найдена женщина, нуждающаяся в госпитализации — The Denver Post.
2. «Нью-Джерси» крупно обыграл «Рейнджерс» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.
3. «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Тоттенхэмом».
4. Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде.
5. В полиции Сиэтла отреагировали на инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина.
6. Стали известны подробности раскрытого договорного матча во Второй лиге.
7. 28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто» и сократить счёт в серии.
8. «Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина.
9. IBA запретила Федерации бокса США принимать участие в своих турнирах.
10. Президент Республики Сербской в эфире ТВ-шоу оскорбил семью Новака Джоковича.
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