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Червиченко высказался о возможном переименовании улиц Москвы в честь легенд «Спартака»

Червиченко высказался о возможном переименовании улиц Москвы в честь легенд «Спартака»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что улицы Москвы могут быть переименованы в честь легенд красно-белых.

«На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Если им кажется, что на территории стадиона есть улица, то ради бога. Пускай называют как хотят, это внутренняя территория. Если у вас есть дачный дом, в нём есть две или три дорожки, то вы можете назвать их как хотите. Так и здесь, у каждого свои развлечения.

Почему не Симонян? Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров — спартаковец, но он теннисист. Старостин — основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков — да, легенда. Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Ранее на портале «Активный Гражданин» началось голосование за выбор новых названий улиц, расположенных неподалёку от «Открытие Банк Арены», являющейся домашним стадионом команды. Улицы могут назвать в честь братьев Старостиных, Фёдора Черенкова, Константина Бескова и комментатора Николая Озерова.

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