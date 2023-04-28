Каманцев: если «Крылья» считают нужным обратиться в правоохранительные органы — их право

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о возможном обращении самарских «Крыльев Советов» в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари Нижний Новгород».
«Крылья Советов» — отдельный хозяйствующий субъект, если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. Лично мне об этом ничего неизвестно, я с ними на эту тему вообще не общался и не собираюсь. Это не наш вопрос.
У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано. У нас есть формат общения с клубами, формат работы по разным матчам. Уже есть разного рода результаты, которые всем известны. В этой парадигме мы дальше и живём», – приводит слова Каманцева «РБ Спорт».
- 28 апреля 2023
-
10:17
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
07:59
-
07:44
-
07:34
-
07:23
-
07:09
-
07:01
-
06:53
-
06:47
-
06:40
-
06:31
-
06:06
-
05:41
-
04:43
-
04:37
-
04:03
-
03:30
-
02:47
-
02:46