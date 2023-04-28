Каманцев: если «Крылья» считают нужным обратиться в правоохранительные органы — их право

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о возможном обращении самарских «Крыльев Советов» в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари Нижний Новгород».

«Крылья Советов» — отдельный хозяйствующий субъект, если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. Лично мне об этом ничего неизвестно, я с ними на эту тему вообще не общался и не собираюсь. Это не наш вопрос.

У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано. У нас есть формат общения с клубами, формат работы по разным матчам. Уже есть разного рода результаты, которые всем известны. В этой парадигме мы дальше и живём», – приводит слова Каманцева «РБ Спорт».