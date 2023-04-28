«Я узнаю обо всём в последний момент». Супруга Рамоса — о будущем игрока в «ПСЖ»

Пилар Рубио, супруга испанского защитника французского «ПСЖ» Серхио Рамоса, заявила, что ничего не знает о будущем футболиста в парижском клубе. Также девушка с сожалением отметила, что о трансферах мужа узнаёт только в последний момент.

«Я не знаю, останемся ли мы в Париже или же вернёмся в Испанию. Хуже всего то, что я узнаю обо всём этом только в последний момент», — приводит слова Рубио RMC Sport.

37-летний Рамос играет за «ПСЖ» с 2021 года. Защитник сыграл за парижан 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце июня этого года. Ранее футболист играл за испанские «Реал» и «Севилью».

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