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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 25-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 25-го тура
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Сегодня, 28 апреля, матчем «Динамо» — «Факел» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 25-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

28 апреля, пятница:

«Динамо» — «Факел» (Москва, 20:00 мск).

29 апреля, суббота:

«Крылья Советов» — «Зенит» (Самара, 14:00 мск);
«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 16:30 мск);
«Краснодар» – «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
«Спартак» — «Ростов» (Москва, 19:30 мск).

30 апреля, воскресенье:

«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород» (Оренбург, 14:00 мск);
«Сочи» — «Торпедо» (Сочи, 16:30 мск);
«Локомотив» — «Химки» (Москва, 19:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 58 очков. Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).

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