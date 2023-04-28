Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 25-го тура
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Сегодня, 28 апреля, матчем «Динамо» — «Факел» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
В 25-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
28 апреля, пятница:
«Динамо» — «Факел» (Москва, 20:00 мск).
29 апреля, суббота:
«Крылья Советов» — «Зенит» (Самара, 14:00 мск);
«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 16:30 мск);
«Краснодар» – «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
«Спартак» — «Ростов» (Москва, 19:30 мск).
30 апреля, воскресенье:
«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород» (Оренбург, 14:00 мск);
«Сочи» — «Торпедо» (Сочи, 16:30 мск);
«Локомотив» — «Химки» (Москва, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 58 очков. Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).
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