Константин Тюкавин рассказал о главном совете от отца

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что обсуждает с отцом каждый свой матч. Александр Тюкавин является восьмикратным чемпионом мира по хоккею с мячом.

«Обсуждаем ли с отцом мои матчи? Да, абсолютно каждый. Как только сажусь в машину после матча, сразу созваниваемся, обмениваемся какими-то комментариями. Он постоянно даёт мне советы, и я стараюсь прислушиваться, поскольку у него была яркая карьера и он обладает огромным опытом.

Какой главный совет он дал? Наверное, самый главный – никогда не задирать нос от успеха, а после неудач не опускать голову и не уходить в себя», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Тюкавин в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 22 матча, забил восемь мячей и оформил две голевые передачи.