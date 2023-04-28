Форвард «Динамо» Тюкавин: у клуба большой юбилей — хочется подарить праздник

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля. Начало игры — в 20:00 мск.
«У клуба большой юбилей, и, конечно, мы чувствуем ответственность. Это хорошая дата, и хочется подарить праздник всем болельщикам и самим себе. Хотел бы выразить им отдельную благодарность за то, что всегда переживают и поддерживают нас.
Что бы им пожелал? Самое главное, чего я бы сейчас пожелал, – это терпение. Прекрасно понимаю, что все мечтают о трофеях. Мы идём к этому, стараемся. Очень обидно, что не получилось этого сделать в юбилейный год. Надеюсь, что это случится в скором времени. Также желаю всем здоровья, это самое важное. Спасибо, что приходите на трибуны и поддерживаете нас. Нам очень сильно помогает, когда вас много», — приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».
- 28 апреля 2023
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