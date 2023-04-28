Игнатьев: можно ведь и сейчас пить пиво возле стадиона — напился, потом пришёл на матч

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном возвращении продажи пива на стадионы. По его мнению, эта мера не должна служить рычагом для возвращения болельщиков на матчи. Игнатьев считает, что привлекать фанатов на футбол нужно не пивом, а отменой Fan ID.
«Если мы привлекаем болельщика пивом на стадион, то, наверное, других забот у нас нет и мы играем в хороший футбол, всё у нас идёт по плану. Болельщиков привлекать надо не пивом, а сделать, как и было до принятия всех документов, после введения которых на футбол стало ходить меньше людей. И посмотреть потом, как люди будут себя вести без пива. Пиво — это не самая главная проблема, и я не знаю, что от этого изменится. Можно ведь и сейчас пить пиво возле стадиона, напился, потом пришёл. В перерыве сходил — ещё выпил. Это всё популизм», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Однако в последнее время стала появляться информация о возможном возвращении пива на стадионы.
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