«Бавария» готова продать Гнабри летом. Игрок несчастлив в клубе

Мюнхенская «Бавария» готова рассмотреть предложения по продаже своего вингера Сержа Гнабри в летнее трансферное окно. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Бавария» хочет расстаться с одним из своих вингеров и готова выслушать предложения по Гнабри. Сам футболист ещё не принял решение по своему будущему в мюнхенском клубе, однако отмечается, что он недоволен своим положением в команде. Конкретных переговоров о переходе в какой-либо другой клуб ещё не было.

27-летний Гнабри отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачи в 42 сыгранных матчах текущего сезона за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143