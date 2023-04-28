«Бавария» готова продать Гнабри летом. Игрок несчастлив в клубе

Мюнхенская «Бавария» готова рассмотреть предложения по продаже своего вингера Сержа Гнабри в летнее трансферное окно. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «Бавария» хочет расстаться с одним из своих вингеров и готова выслушать предложения по Гнабри. Сам футболист ещё не принял решение по своему будущему в мюнхенском клубе, однако отмечается, что он недоволен своим положением в команде. Конкретных переговоров о переходе в какой-либо другой клуб ещё не было.
27-летний Гнабри отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачи в 42 сыгранных матчах текущего сезона за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 2026 года.
Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143
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