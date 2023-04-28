Компани посвятил трогательный пост победе «Бёрнли» в Чемпионшипе

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани поделился эмоциями после победы команды в Чемпионшипе и выхода в АПЛ. Бельгийский специалист трогательно поблагодарил всех причастных к триумфу и своих близких людей.

«Какие невероятные моменты мы пережили за последнее время! Сначала мы смогли выйти в АПЛ, затем смогли стать чемпионами лиги. Нам осталось сыграть ещё два матча. Мы можем гордиться своей работой в этом сезоне.

Я выражаю благодарность этой исключительной группе игроков и моему преданному делу персоналу. Большое спасибо владельцам клуба, прочему персоналу и фантастическим болельщикам «Бёрнли» за то, что создали такую тёплую, гостеприимную и поддерживающую атмосферу.

И последнее, но, конечно, не менее важное: я хочу поблагодарить всех своих близких, тех, кто имеет самое большое значение в моей жизни: мою жену Карлу, моих детей и мою семью», — написал Компани на своей странице в «твиттере».