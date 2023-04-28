Личка: моя задача — чтобы болельщик не выключил матч «Оренбурга» на 15-й минуте

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об игре команды в текущем сезоне.

«Мы пропустили почти столько же мячей, сколько забили? Понятно, что результат важен, но и не следует забывать о том, чтобы болельщикам нравилась твоя игра. Нам забивают много мячей, наша защита не такая сильная, как наше нападение. Мы забиваем много мячей, поэтому нейтральным футбольным болельщикам, думаю, интересно наблюдать за нашей командой. Мне нравится наш футбол. Важно, чтобы болельщик, смотря матчи «Оренбурга», не выключил телевизор на 15-й минуте, потому что игра неинтересна. Это моя задача.

Способны ли мы на более высокое место? Всегда можно сделать что-то лучше! Футбол – спорт на грани. Например, первый тайм с «Сочи» (4:0) – мы ничего не могли создать, ноль ударов до 45-й минуты, и прямо перед свистком на перерыв Капленко шикарным ударом забил мяч. Второй тайм всё перевернул – забили всё, что создали. В начале сезона мне задали вопрос, на каком месте я бы хотел видеть «Оренбург» в конце чемпионата, я ответил: «Между восьмым-десятым местом, и чтобы не быть в стыках». 36 очков и 47 забитых – очень хорошо, а 48 пропущенных голов – это очень много, над этим надо работать. Я доволен нашим первым сезоном в РПЛ. Мы знаем, что хотим делать на поле и какая у нас философия. Ребята, скажу честно, свою работу делают очень хорошо», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 24 матчей.