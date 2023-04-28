Василий Уткин: будет круто, если «Бавария» не станет чемпионом

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о смене тренера в мюнхенской «Баварии». Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года, заменив на этом посту Юлиана Нагельсмана. При Тухеле команда потерпела три поражения в семи матчах.

«Менять тренера накануне четвертьфинала Лиги чемпионов и на самом финише национального чемпионата — это настолько рискованное событие, которое затрагивает абсолютно все сферы жизни клуба. Вот будет круто, если «Бавария» не станет чемпионом. Мне бы так этого хотелось. Просто чтобы люди немножечко окунули себя лицом в ту самую субстанцию, которую я приводил в пример, говоря о российском судействе», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков после 29 матчей. Лидирует дортмундская «Боруссия» (60).