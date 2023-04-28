Раппопорт: Михаил Кержаков — один из сильнейших вратарей РПЛ, он прибавил в последние годы

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о вратарском вопросе в стане сине-бело-голубых. По его мнению, «Зениту» не стоит подписывать сейчас Матвея Сафонова, ведь у клуба есть один из лучших голкиперов России — Михаил Кержаков.

«Михаил Кержаков — если не сильнейший, всё же есть Акинфеев, то один из сильнейших вратарей РПЛ. И когда некоторые говорят о том, что у «Зенита» есть проблемы с вратарём, то мне хочется спросить — а какая проблема? Кержаков — очень надёжный вратарь, набравший большой опыт. Он играет с минимумом ошибок. И за последние годы он прибавил — например, стал играть лучше на выходе. Так что это сильный и надёжный голкипер, особенно для своего возраста. Вот я смотрю, например, на Песьякова. Он то вытащит, то «пустит», то вытащит, то «пустит»… Или Шунин против «Зенита» провёл хороший матч, а до этого у него были провальные. А Кержаков всё время в тонусе, даже тогда, когда у его ворот нет большой нагрузки. И за весь сезон я не вспомню игр, где бы он что-то «напорол».

Я думаю, Сергей Семак про Кержакова всё прекрасно понимает. И платить сейчас какие-то сумасшедшие деньги за Сафонова… Который, кстати, играет с большим количеством ошибок. Во многих матчах он «Краснодар» подводил. И связано это с тем, что он ещё молодой парень. Как раньше говорили, вратарь должен своё пропустить. И Матвей в этом плане своё, конечно, ещё не набрал. А Кержаков за долгие годы превратился в надёжного вратаря. Ему стали доверять, и я очень поддерживаю, что Семак даёт ему играть постоянно, не дёргает его. Да, там есть молодые, тот же Одоевский, но ему, видимо, ещё рановато. Ему стали давать играть, но нужной устойчивости не появилось, были ошибки. А Кержаков всегда был готов, в любой момент, выйти и надёжно сыграть», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».