В «Сочи» прокомментировали информацию о планах Нобоа получить российское гражданство

В футбольном клубе «Сочи» прокомментировали информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа хочет получить российское гражданство. В сочинской команде отметили, что эквадорского футболиста неправильно поняли и он не собирается получать паспорт России в ближайшее время.
«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но, если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет. Он живёт в России очень много лет. Если он захочет получить гражданство, он получит его очень быстро», — приводит заявление пресс-службы «Сочи» «РИА Новости Спорт».
38-летний Нобоа играет в России уже 16 лет. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».
- 28 апреля 2023
-
11:54
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:28
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:38
-
10:37
-
10:35
-
10:17
-
10:16
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
07:59