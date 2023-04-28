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В «Сочи» прокомментировали информацию о планах Нобоа получить российское гражданство

В «Сочи» прокомментировали информацию о планах Нобоа получить российское гражданство
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В футбольном клубе «Сочи» прокомментировали информацию о том, что полузащитник Кристиан Нобоа хочет получить российское гражданство. В сочинской команде отметили, что эквадорского футболиста неправильно поняли и он не собирается получать паспорт России в ближайшее время.

«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но, если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет. Он живёт в России очень много лет. Если он захочет получить гражданство, он получит его очень быстро», — приводит заявление пресс-службы «Сочи» «РИА Новости Спорт».

38-летний Нобоа играет в России уже 16 лет. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».

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