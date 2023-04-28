Вратарь Аргентины Мартинес рассказал о вратарском секрете, который помог выиграть ЧМ

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о совете, который дал своим партнёрам по национальной команде перед серией пенальти в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.). Голкипер сказал товарищам, что после того, как он отобьёт один удар, им нужно будет пробить по центру ворот. Мартинес аргументировал это своим многолетним опытом.

«Мы готовились к Жиру, но его уже не было на поле. Дембеле не было на поле. Гризманна не было на поле. Но кто там был?

Я сказал партнёрам, что, когда я отражу первый пенальти, они должны будут пробить следующий по центру. Знаете почему? Я понял это из своей многолетней психологической подготовки. Другой вратарь в этот момент испытывает давление и прыгает в сторону. Никто не хочет глупо выглядеть, стоя в центре ворот в финале чемпионата мира», — приводит слова Мартинеса RMC Sport с ссылкой на подкаст Behind The Game.

После первого отбитого Мартинесом мяча к точке подошёл нападающий аргентинцев Пауло Дибала и пробил по центру ворот, а голкипер французов Уго Льорис прыгнул в угол.

Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса