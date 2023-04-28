Уткин: можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Сити» — чемпион Англии

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о положении «Манчестер Сити» и «Арсенала» в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

«Полагаю, теперь можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Сити» — чемпион Англии нынешнего сезона. А «Арсенал» хотя бы не четвёртый, правда же? «Арсенал» в Лиге чемпионов, «Арсенал», безусловно, сделал качественный шаг вперёд. В общем-то, если «Сити» ошибётся, у «Арсенала» шанс ещё может появиться. Но сдаётся мне, что сейчас «Арсеналу» будет трудно даже удержать то расстояние в очках, которое сейчас между ним и «Сити» существует с учётом тех, которые «Сити» ещё не набрал. Просто потому, что силы на исходе, чемпионская гонка, по сути, закончена, а второе место «Арсеналу» упустить будет крайне сложно. Поэтому судьба команды в этом чемпионате предрешена», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков после 33 матчей. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 73 очка после 31 игры.