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Тренер «Динамо» Йоканович: «Факел» заслуживает более высокого места в таблице

Тренер «Динамо» Йоканович: «Факел» заслуживает более высокого места в таблице
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ с воронежским «Факелом», отметив, что воронежцы — неплохая и агрессивная команда, заслуживающая более высокого места в турнирной таблице.

«Понимаем, что для клуба это особенный день и победить крайне важно, но мы должны всегда подходить к играм с такой мотивацией и максимальной готовностью. «Факел» — неплохая и агрессивная команда, которая заслуживает находиться на более высоком месте в таблице, чем сейчас», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

«Динамо» занимает шестое место в РПЛ с 39 набранными очками после 24 сыгранных матчей. «Факел» идёт на 14-й строчке в турнирной таблице с 18 заработанными очками. Стартовый свисток в матче прозвучит сегодня, 28 апреля, в 20:00 мск.

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