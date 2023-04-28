Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил новый формат Кубка России

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер оценил новый формат Кубка России по футболу, который был введён в сезоне-2022/2023. По мнению функционера, новая схема проведения турнира шикарна — она даёт шансы небольшим командам, а также увеличивает количество матчей.

«Как мне новая система Кубка России? Шикарная. Мне очень нравится. Во‑первых, больше матчей. Во‑вторых, она даёт шанс таким командам, как «Акрон». Фантастика!

Совсем другие деньги для клуба. Что было раньше? Команда выигрывает Кубок, получили 50 миллионов, а потратили 300 — всё хорошо.

Плюс первые матчи… Я думал, это у нас так, но нет, посмотрел: у всех. Ставят молодёжный состав, выиграли или не выиграли у команд Второй или Первой лиги… Это была обуза, реально. Никому ничего не надо было. Тратить время… А Кубок же — это шикарный трофей! И неважно, один раз ты его выиграл или десять. Помню, в Советском Союзе Кубок — фантастика!

Когда игралось два матча до финала — было ещё более‑менее. Когда сменили на один — непонятно, когда и где будешь играть, и вообще люди плюнули на этот Кубок. Поэтому сейчас — потрясающе!» — приводит слова Гинера «Матч ТВ».