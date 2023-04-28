Владимир Обедзинский раскритиковал Артёма Дзюбу за игру с ЦСКА
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Советский футболист Владимир Обедзинский высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
«Дзюба вообще отстойно в этом матче сыграл. Думает, что раз несколько голов забил раньше, этого на весь сезон хватит. Дзюба почти не проходил предсезонную подготовку с клубом, поэтому сейчас стал подсаживаться. Нигде на поле теперь не успевает, еле-еле душа в теле.
Одна звёздочка в «Локомотиве» — это Пиняев. Поиграл немного, в штангу на первых минутах попал, но получил травму», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
В составе армейцев забитым мячом отметился нападающий Антон Заболотный, в концовке матча счёт сравнял форвард «Локомотива» Вильсон Изидор.
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