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Селихов: хочу остаться в «Спартаке» до конца карьеры, это команда номер один в России

Селихов: хочу остаться в «Спартаке» до конца карьеры, это команда номер один в России
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявил о желании остаться в московском клубе до конца своей профессиональной карьеры. Также вратарь рассказал о продлении контракта с красно-белыми и заявил, что «Спартак» является «командой номер один в России».

«Когда спортивным директором стал Пол Эшуорт, он вызвал меня к себе и сообщил, что клуб хочет продлить со мной соглашение. Где-то в течение недели улаживались детали, а потом я поставил свою подпись. Всё прошло быстро. Мы учли все нюансы: и историю травм, и рекомендации врачей. Новый контракт стал для нас с клубом компромиссом. Надеюсь, это не последнее моё соглашение со «Спартаком».

Не хотел ли я сменить обстановку? Нет. Хотя альтернативные варианты были, это правда. Но я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. Насколько это будут позволять здоровье и уровень моей игры. «Спартак» — клуб моего детства. Я люблю эту команду, она — номер один в стране. Я из Орла, который можно назвать красно-белым городом процентов на девяносто. К нам, кстати, уехала часть ворот после того самого домашнего матча с «Тереком» в чемпионском сезоне. Кажется, перекладина. Знаю ребят, которые везли её в автобусе домой. Может, откроют потом музей», — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».

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