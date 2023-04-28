В РФС рассказали о задаче увеличения средней посещаемости стадионов до 19 тыс. человек

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о задаче увеличения посещаемости российских стадионов.
«Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018–2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру.
Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они ещё больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».
- 28 апреля 2023
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