Агент Оздоева: «Лилль» очень хотел подписать Магомеда, но потом наступило 24 февраля

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что у футболиста был вариант с переходом во французский «Лилль» по окончании прошлого сезона, однако трансфер не состоялся из-за начала СВО.

«На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба «Лилль». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда.

Но потом наступило 24 февраля. Мы тогда были близки к переходу. У них было огромное желание его заполучить или зимой, или летом после окончания контракта с «Зенитом». Они давали ему хорошие условия. Однако, когда всё это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно.

Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу. Мол, это не от нас зависит. Они анализировали эту ситуацию с точки зрения своих властей», — приводит слова Гаргаева Metaratings.