Пустовойтова — о своей футбольной карьере: в какой-то момент игрокам было не на что жить

Футбольная судья Анастасия Пустовойтова вспомнила моменты своей футбольной карьеры в ЖФК «Рязань-ВДВ» (на тот момент клуб назывался «Рязань-ТНК»). Пустовойтова выступала в рязанском клубе в период с 2000 по 2003 год.

«В какой-то момент игрокам было не на что жить. Мне и ещё нескольким девчонкам повезло, что нас вызывали в сборную, платили суточные и за матчи. В Рязани мы все жили на базе квартирного типа. Мы, игроки сборной, ездили в магазин, набирали продуктов и кормили всех. При этом я очень благодарна «Рязани»: если бы не этот клуб, моя судьба сложилась бы совсем иначе!» — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Анастасия Пустовойтова является чемпионкой России 2000 года в составе ЖФК «Рязань-ТНК».