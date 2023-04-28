Агент Гаргаев: Дзюба реально был очень популярен в Турции до перехода в «Адану»
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Футбольный агент Анзор Гаргаев рассказал, что нападающим Артёмом Дзюбой действительно интересовались многие в Турции до его перехода в местный «Адана Демирспор», отметив, что игрок был очень популярен в стране.
«До подписания множество агентов выходили на меня, спрашивали о Дзюбе, просили соединить. Мне неэтично было лезть в дела Дзюбы – я не его представитель. Но ещё до подписания с «Аданой» он был здесь очень популярным и его фамилия активно муссировалась. Он с помпой приехал сюда, за него реально боролись. Но видите, каким бывает футбол. Может быть, не угадал с командой в Турции», — приводит слова Гаргаева Metaratings.
Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» пять матчей, забил один гол и расторг контракт в ноябре 2022 года.
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