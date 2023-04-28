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Футбольная судья Анастасия Пустовойтова рассказала о самом сложном моменте финала ЛЧ

Футбольная судья Анастасия Пустовойтова рассказала о самом сложном моменте финала ЛЧ
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Футбольная судья Анастасия Пустовойтова, которая была главным арбитром финала женской Лиги чемпионов 2019 года, вспомнила самый волнительный эпизод дня матча. В финале ЛЧ сезона-2018/2019 «Лион» обыграл «Барселону» со счётом 4:1.

«Накануне финала мы прилетели в Будапешт, заселились в отель и собрались на вечернюю тренировку. Приехал Роберто Розетти, поддержал нас и пожелал удачи. Ещё рассказал, что на стадионе будут аншлаг и делегации из всех федераций УЕФА, так как ранее в Будапеште проходил конгресс.

Самый запоминающийся момент финала для меня — ожидание в тоннеле перед выходом на поле. На стадионе было шикарное световое шоу и концерт, но мы этого не видели, только слышали. Весь стадион гудел, очень хотелось посмотреть. Тогда я чувствовала мандраж, боялась, что ноги подкосятся на виду у 25 камер и ещё летающей камеры-паука. Но со стартовым свистком собралась. Матч оказался не самым тяжёлым — «Лион» был сильнее «Барселоны», — сказала Пустовойтова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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