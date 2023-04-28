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Пономарёв рассказал, как полицейские Сан-Паулу подарили сборной СССР водку в 1966 году

Пономарёв рассказал, как полицейские Сан-Паулу подарили сборной СССР водку в 1966 году
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Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о решении РФС не принимать участия в чемпионате Центральной Азии.

«Все аргументы против участия в чемпионате CAFA мне кажутся странными. Профессионал не должен бояться жары. Кстати, руководство Ташкента в 1960-х специально планировало начало матчей на 14–15 часов, чтобы гостям с севера игра мёдом не казалась…

В качестве альтернативы Никита Симонян предлагает сыграть со сборной Китая, а генсек РФС Максим Митрофанов сообщил о перспективах товарищеских матчей с сильными командами Африки. Кто-то договаривается с латиноамериканцами. А по мне, непринципиально, против кого играть. Надо использовать каждое окно, которое ФИФА выделяет для сборных. Чем больше товарищеских матчей, тем лучше.

Зимой 1966 года в длительном турне по Южной Америке вместо тренировки нам предложили играть с командой полицейских Сан-Паулу. Мы согласились и разгромили их. Они подарили нам несколько ящиков местной водки, мы её по сумкам распихали, но до дома, конечно, не довезли. Что не помешало нам через несколько месяцев занять четвёртое место на чемпионате мира — лучший результат за всю отечественную историю», — приводит слова Пономарёва газета «Труд».

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