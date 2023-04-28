Селихов — о судействе и VAR: такими темпами будем сразу начинать игру с серии пенальти

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о судействе и системе VAR в Российской Премьер-Лиге. Футболист признался, что без VAR ему больше нравилось играть, так как игра была динамичнее. Теперь же, по мнению Селихова, матчи сразу можно начинать с серии пенальти, потому что любой контакт в штрафной площади — это потенциальный 11-метровый удар.
«Попрошу ли защитников, чтоб аккуратнее играли в своей штрафной с «Ростовом»? Ребята всегда стараются не фолить. Сейчас есть VAR: любое нарушение судьи увидят. Каждый «стандарт» теперь — потенциальный пенальти: кто-то соперника за майку дёрнет, кто-то руками обхватит. Такими темпами можно будет сразу начинать игру с серии 11-метровых!
Как отношусь к системе VAR? Двоякое отношение. Без VAR мне нравилось больше: игра была динамичнее, живее, в ней присутствовал человеческий фактор — судьи могли ошибиться. Хотя они и с VAR принимают иногда неверные решения…» — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».
- 28 апреля 2023
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