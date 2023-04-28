Гинер рассказал, как разбил стекло во время матча на стадионе в Казани в сезоне-2015/2016
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как во время выездного матча красно-синих с «Рубином» в сезоне‑2015/2016 из‑за эмоций разбил стекло на стадионе казанцев. ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
«Меня видели, по‑моему, все тогда. Я ещё случайно дёрнул ногой и ударил по стеклянной перегородке, которая у них на стадионе стояла. Разбил стекло на ниже сидящих.
Конечно, я нервничал, мы же можем стать чемпионами. Понимал, что «Рубин» будут стимулировать, чтобы они с нами бились, потому что им уже ничего не нужно было. Считаю, это нормально. Но не в обратную сторону. Всё‑таки, придя в ЦСКА — хотя не знаю, что было до меня и как, — я считал, что нельзя себя обманывать, покупать матчи, платить судьям», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».
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