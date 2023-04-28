Гинер рассказал, как его приятель закрыл газету из-за ложного слуха про Карвальо

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как его приятель закрыл газету из‑за распространения ложной информации про бывшего полузащитника армейцев Даниэля Карвальо. Напомним, бразилец выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2010 год.

«У меня есть приятель, у которого реально жёлтая пресса. Вы, наверное, помните, как он написал вроде бы в газету «Жизнь» о том, что Карвальо кого‑то чуть ли не изнасиловал. Я с ним встретился и говорю: «Ты чего?» Он мне: «У меня есть кадры и прочие доказательства». Спрашиваю: «Напишешь опровержение, если это не так?» Отвечает: «Опровержение не напишу, у меня жёлтая пресса. Но закрою газету». Я ему показываю, что его обманули, так как Карвальо уже два дня как был в Бразилии со всеми печатями в паспорте.

Мужчина! Закрыть газету не так просто — закрыл! Вот такой должен быть подход к журналистике, газетам, телевидению. Надо быть людьми прежде всего», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».