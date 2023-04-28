«Прервать гегемонию «Зенита» — новый ракурс». Агент Оздоева — о варианте возвращения в РПЛ

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что к футболисту проявляет интерес ряд команд из Турции, Греции и России. Представитель россиянина также рассказал, при каких условиях игрок может рассмотреть вариант возвращения в РПЛ.
«Из каких стран есть предложения? Из Турции, из Греции. Это те страны, которые ещё с нами в нормальных отношениях и не чураются нас. С Эмиратов поступают звонки, из России тоже интересуются, какая ситуация у Магомеда.
Из России интересуются топы. Есть ли смысл идти в другой российский клуб после «Зенита»? Это зависит от клуба и задач. Представим ситуацию, что какой-то клуб из России захочет бросить вызов «Зениту» и побороться за первое место. Если у них есть возможности взять какую-то группу высококлассных футболистов и они начнут переговоры с акцентом на том, что, мол, мы готовы, это может быть интересно для любого потенциального новобранца. Прервать гегемонию «Зенита» – это новый ракурс. Футболисты на горячее могут пойти», — приводит слова Гаргаева Metaratings.
- 28 апреля 2023
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