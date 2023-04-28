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Александр Мостовой: в игре «Спартака» с «Ростовом» основной вопрос — на чьей стороне судья

Александр Мостовой: в игре «Спартака» с «Ростовом» основной вопрос — на чьей стороне судья
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Встреча состоится завтра, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» — 55 на 45 в пользу «Спартака». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлён перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

В матче с «Ростовом» основным вопрос — на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства. По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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