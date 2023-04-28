Игрок «Аль-Вахды»: попросил у Роналду футболку, у него был очень презрительный вид

Нападающий саудовской «Аль-Вахды» Жан-Давид Богель рассказал об инциденте с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заявив, что был удивлён поведением португальца, когда попросил у него его футболку после очного матча. Француз отметил, что португальский игрок даже не взглянул на него, демонстрируя собой презрение.

«После матча я сказал Роналду, что я его большой фанат, попросил у него футболку. Он пожал мне руку, даже толком не взглянув на меня, у него был очень презрительный вид. Я молчал, потому что я рос, наблюдая за его игрой. До сих пор помню, как смотрел видео с ним в колледже. Я понимаю, что он был разочарован после поражения, он отличный соперник, но его отношение удивило меня. Он был раздражён даже на поле, кричал на своих товарищей по команде», — приводит слова Богеля L'Equipe.

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