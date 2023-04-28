Евгений Гинер: вообще не понимаю, зачем в футболе нужны агенты

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о футбольных агентах. Функционер считает, что агенты не нужны в футболе. Также Гинер рассказал, что обсуждал целесообразность агентской деятельности в футболе с Мишелем Платини.

«Много ли платят агентам? Не знаю, много или мало. Моё субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен.

Когда‑то этот вопрос поднимался как раз в обществе Румменигге, Платини… И вот мы сидим, советуемся с Мишелем: что примет УЕФА, сколько процентов платить агенту? Агент же не может из двух мест получать деньги — за трансфер и из зарплаты. За это один в Бельгии сидит уже. Правда, там по баскетболистам дело было: он взял и там и там деньги.

Вот сидим, обсуждаем. Надо принимать какое‑то решение. И я запомнил очень хорошо лицо Платини, когда остановились на этом вопросе. Потому что оно искривилось. Он сидит и говорит Карлу: «Вспомни, наша с тобой зарплата была 3000 евро в месяц». То есть он получал 36 тысяч евро в год. Только он назвал сумму в лирах, а потом я перевёл. И продолжает: «Представляешь, если бы мне пришлось из своих 36 тысяч отдавать хотя бы 100 евро агенту? Да я бы его загрыз! Какие деньги? Какие агенты? За что?»

Конечно, сегодня контракты другие, изменились люди. Чтобы юристы смотрели документы — это я понимаю. Понимаю Вагнера, когда продлевали с ним контракт и он говорил: «Я подпишу, но учти моего агента, пожалуйста». Я отвечаю: «Зачем он тебе нужен? Я тебя что, обманываю как‑то?» — «Нет. Просто без него футболиста Вагнера не было бы никогда. Он нас детьми брал. Нам нечего было есть, у нас не было формы, кроссовок, бутс. Он всё это нам покупал, тратил на нас деньги. Получится с нас что‑то или нет — он не знал». Я все понял, вставили фамилию.

А когда мы выращиваем футболиста, а в 14–15 лет агенты приходят и говорят: «Давай подпишем соглашение с тобой, чтобы тебя клуб не обманул». Зачем? Цель? Я не знаю, может быть, где‑то в других клубах иначе… Не хочу смотреть, заглядывать и думать.

Я только не хочу, чтобы любой футболист, который был в ЦСКА, произнёс бы: «Гинер меня обманул». Проведите исследование. А если я не обманываю и дорожу ими, зачем тогда агент?» — приводит слова Гинера «Матч ТВ».