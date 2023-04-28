В окружении Осимхена назвали ложью слова о переходе форварда в «ПСЖ» из «Наполи»
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В окружении нигерийского нападающего итальянского «Наполи» Виктора Осимхена назвали ложью информацию о переходе футболиста во французский «ПСЖ». Близкие к нигерийцу люди отметили, что о каком-либо трансфере говорить ещё рано.
«ПСЖ»? Все эти новости — ложь. О трансфере говорить рано. Многие люди пытаются дестабилизировать ситуацию. Сейчас ничего нет», — приводит слова близких к Осихмену людей Mundo Deportivo.
24-летний Осимхен забил 25 голов и сделал пять результативных передач в 32 сыгранных за «Наполи» матчах в текущем сезоне во всех турнирах. Контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами рассчитан до июня 2025 года. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис оценил Осимхена в € 150 млн.
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